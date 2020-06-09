Дело о пьяной аварии с Ефремовым взяли на контроль в Госдуме

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы на следствие оказывалось давление.

«Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что депутаты год назад ужесточили наказание за пьяное вождение. Такие аварии в случае гибели человека приравняли к убийству. Если по вине нетрезвого автомобилиста умирает один человек, то срок наказания составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Если жертв стало двое, то наказание увеличивается до 15 лет.

Пьяный актер Михаил Ефремов устроил аварию на Смоленском бульваре в центре Москвы. Во время разворота автомобиля он выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Мужчина ехал с последнего за день заказа. В результате удара кабину фургона смяло, а водитель получил множественные травмы. Сам актер не пострадал. Он еле стоял на ногах и общался со свидетелями аварии.

Прибывшие на место медики увезли пострадавшего Захарова в институт имени Склифосовского. У него диагностировали множественные травмы. Ефремова полицейские отправили на медицинское освидетельствование, после которого отпустили под подписку о невыезде. Во вторник утром, 9 июня, стало известно, что пострадавший в аварии Захаров скончался в реанимации.

Ефремов стал фигурантом дела о пьяном вождении, которое привело к смерти человека. Сегодня к нему прибыли полицейские, чтобы увезти его на допрос. Однако в итоге пришлось вызывать медиков, так как артисту стало плохо. По последним данным, артиста вывели из дома и увезли к следователю. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.