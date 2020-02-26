Дело о «пирах» Цеповяза в колонии направили в суд
Об этом сообщила Генпрокуратура на своем официальном сайте.
«Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 3 УФСИН России по Амурской области и его заместителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 286-й УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказано в сообщении.
В 2018 году в Сети появились фотографии сужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза. На снимках он с компанией сидит за столом, полным деликатесов.
Кроме того, экс-начальник и его бывший заместитель значительно облегчили условия отбывания для других заключенных. С 2011 по 2015 год обвиняемые незаконно организовали производственные объекты на территории колонии. Работать туда устроили осужденных и их родственников. Заключенным предоставляли дополнительные свидания, досрочно снимали взыскания и разрешили получать передачи сверх установленных норм.