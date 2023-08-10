Общество 10 августа 2023, 14:55 Дело о нападении на сына участника СВО в Екатеринбурге пересмотрят Суд пересмотрит дело об оскорблении школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура оспорит решение Ленинского районного суда Екатеринбурга по делу о нападении на сына участника спецоперации, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там напомнили, что в апреле местный житель Александр Неустроев попытался применить силу против школьника в шапке с буквой Z.

Уголовное дело о нападении на несовершеннолетнего пересмотрят, отметили в Генпрокуратуре. В суде по ходатайству следователя производство прекратили, назначив Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей.

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«Решение будет обжаловано, поскольку в судебном разбирательстве не обеспечено участие потерпевшего и его законного представителя. Кроме того, судом не изучено, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли подозреваемый в содеянном», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что весной мужчина во дворе многоквартирного дома набросился на мальчика. Он попытался схватить его руками, но школьнику удалось убежать.

В апреле прошлого года членов российской киберспортивной команды Virtus܂pro дисквалифицировали и отстранили от участия в соревнованиях по Dota 2. Причиной решения стал символ Z, который во время игры нарисовал один из участников коллектива.