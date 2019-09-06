Дело о нападении на Памфилову передали в СК

В ближайшее время все материалы уголовного дела о разбойном нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову заберут у МВД и передадут в СК.

«Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре России», — отметили в ведомстве.

«10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИК Подробнее

На Эллу Памфилову напал неизвестный мужчина в маске. Он проник к ней в дом минувшей ночью через окно. Увидев хозяйку дома, злоумышленник напал на нее. Председатель ЦИК рассказала, что начала сопротивляться и даже смогла кинуть в налетчика стулом. Однако тот достал электрошокер и несколько раз ударил ее.

В конце концов домушник убежал, а пострадавшая от нападения и ударов электрошокером Элла Памфилова вызвала полицию.

Сама она считает, что это могло быть простым ограблением, но почему злоумышленник залез в дом именно к ней Памфилова не понимает. По ее словам, особых ценностей у нее нет.

Напавшего на нее мужчину она описала как высокого и худого, но при этом хорошо натренированного.

По факту нападения и проникновения в дом Эллы Памфиловой полиция завела уголовное дело. Но председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал его передачу в его ведомство. Он пояснил, что расследованием займутся лучшие следователи центрального аппарата СК при участии представителей МВД и ФСБ.

В ходе расследования они рассмотрят все версии случившегося, включая профессиональную деятельность главы ЦИК.