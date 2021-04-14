Дело о лжесвидетельствах об аварии с Ефремовым начали рассматривать в суде. Видео

В московском суде начали рассматривать дело Александра Кобца, который летом прошлого года выступил в качестве свидетеля по смертельному ДТП с Михаилом Ефремовым. Тогда он заявил, что актера за рулем не было.

Как сообщил корреспондент «360» из зала заседания, обвинитель считает, что Кобец тогда нарочно хотел ввести суд в заблуждение, чтобы выгородить Ефремова, поэтому придумал ту историю о прогулке с другом Андреем Гаевым в районе места ДТП.

«Кобец преследовал личную заинтересованность — все это и что выше говорила сторона обвинения. <…> Кобец был не в той одежде, как на видео, что зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения», — отметили на суде.

Обвиняемый свою вину не признал.

Кобец давал показания в суде по делу Ефремова в августе 2020 года. Он заявил, что после ДТП подошел к джипу актера и увидел, что там было два человека. По его словам, за рулем сидел мужчина 38 лет славянской внешности с черными волосами. А вот сам Ефремов, которого Кобец тогда не знал, сидел на заднем сиденье «с волосами как у Аллы Пугачевой», рассказал он в суде.

Бывший свидетель, а теперь обвиняемый признался, что во время той прогулки пил пиво и у него проблемы со зрением: один глаз не видит вообще, а на втором у него близорукость — минус три.