Дело о крушении Boeing 737-500 в Казани направили в суд

Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение. После этого Генпрокуратура России направила в Лаишевский районный суд Республики Татарстан уголовное дело о крушении Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан».

В совершении преступления обвиняются бывший заместитель генерального директора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы, шеф-пилот Виктор Фомин. Они проходят по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Летчик-испытатель: Росавиация выдала фальшивые документы пилоту разбившегося Boeing 737-500 в Казани Подробнее

Кроме того, обвиняется бывший руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров. Следователи рассматривают его дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Самолет разбился вечером 17 ноября 2013 года при заходе на посадку. Лайнер прилетел из московского аэропорта Домодедово в Казань. Погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа. Этим рейсом в том числе летел сын президента Татарстана Рустама Минниханова — Ирек Минниханов.

По версии следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул не смогли безопасно отправить самолет на второй круг. У Салихова не было первоначального летного образования, а Гуцулу не хватало достаточных практических знаний и опыта. Соответственно, авиакатастрофа произошла из-за нарушения нормативных требований, а также из-за ненадлежащей теоретической и тренажерной подготовки летного состава, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Оба летчика погибли, поэтому уголовное преследование в отношении них прекращено.