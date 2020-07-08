Дело о краже 25 млн рублей банковским кассиром из Башкирии передали в суд

О том что следствие завершено и все документы переданы в суд, рассказала агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что присвоение денежных средств совершалось в период с сентября 2017 по май 2019 года. В одних случаях женщина выносила похищенные деньги из офиса, в других — передавала мужу в кассе банка. Ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным, полученным из букмекерских организаций, выяснилось, что значительную часть денег мужчина потратил на ставках», — пояснила Волк.

Луиза Хайруллина работала старшим кассиром в отделении Россельхозбанка. В конце мая в банке выявили недостачу, в это время обвиняемая вместе с семьей исчезла. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Несколько дней семья пряталась в лесу, а потом заехала в съемную квартиру в Казани. Там уже в начале июня их нашла полиция. Хайруллину и ее мужа арестовали.