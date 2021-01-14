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    14 января 2021, 12:21

    Дело о гибели ребенка после процедур в больнице возбудили на Алтае

    Нина Петлинова

    Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка после медицинских процедур. Годовалую девочку привезли в больницу с термическими ожогами, однако скончалась она от повреждения левого легкого.
    Дело о гибели ребенка после процедур в больнице возбудили на Алтае

    Об этом «Российской газете» рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Она уточнила, что маленькой пациентке не было полутора лет — она родилась в сентябре 2019 года.

    11 января ребенка госпитализировали в Советскую ЦРБ с термическими ожогами: девочка пролила на себя кипяток из стакана. Рязанцева подчеркнула, что следователи выясняют, в каком состоянии ребенка доставили в больницу, однако уже сейчас известно, что она пролила на себя неполный стакан (около трети).

    «Однако позднее ребенок скончался в реанимации из-за повреждения левого легкого. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, такую травму она могла получить при установке катетера в подключичную вену», — отметила она.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».