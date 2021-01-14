Дело о гибели ребенка после процедур в больнице возбудили на Алтае
Об этом «Российской газете» рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Она уточнила, что маленькой пациентке не было полутора лет — она родилась в сентябре 2019 года.
11 января ребенка госпитализировали в Советскую ЦРБ с термическими ожогами: девочка пролила на себя кипяток из стакана. Рязанцева подчеркнула, что следователи выясняют, в каком состоянии ребенка доставили в больницу, однако уже сейчас известно, что она пролила на себя неполный стакан (около трети).
«Однако позднее ребенок скончался в реанимации из-за повреждения левого легкого. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, такую травму она могла получить при установке катетера в подключичную вену», — отметила она.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».