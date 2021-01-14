Дело о гибели ребенка после процедур в больнице возбудили на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка после медицинских процедур. Годовалую девочку привезли в больницу с термическими ожогами, однако скончалась она от повреждения левого легкого.

Об этом «Российской газете» рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Она уточнила, что маленькой пациентке не было полутора лет — она родилась в сентябре 2019 года.

11 января ребенка госпитализировали в Советскую ЦРБ с термическими ожогами: девочка пролила на себя кипяток из стакана. Рязанцева подчеркнула, что следователи выясняют, в каком состоянии ребенка доставили в больницу, однако уже сейчас известно, что она пролила на себя неполный стакан (около трети).

«Однако позднее ребенок скончался в реанимации из-за повреждения левого легкого. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, такую травму она могла получить при установке катетера в подключичную вену», — отметила она.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».