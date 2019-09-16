Дело о гибели прокурора Лесосибирска и его семьи передали в Москву

Гибель прокурора Лесосибирска при пожаре подтвердили в ведомстве Подробнее

«По поручению Председателя СК России уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства», — сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в ночь с 15 на 16 сентября в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Гусарова в Красноярске. В результате ЧП погибли восемь человек. Среди них четверо взрослых и четверо несовершеннолетних. Среди погибших оказался прокурор города Лесосибирска Василий Федорцов. В пожаре также погибла его семья и семья его сестры.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительной версии, к возгоранию могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

Как сообщил kp.ru со ссылкой на источник, перед гибелью Феодорцов после отдыха с семьей остался ночевать в Красноярске у сестры, чтобы утром уехать домой.