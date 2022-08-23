Дело о гибели 10-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье взяли на контроль в СК

На детской площадке в Московской области погиб 10-летний мальчик. Во время катания с горки на него опрокинулась конструкция. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели ребенка.

Все случилось накануне в поселке Деденево. Мальчик получил серьезные травмы и скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете добавили, что ход расследования уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

На прошлой неделе в Новосибирске погибла пятилетняя девочка. На территории детского сада она каталась на самокате, упала и ударилась головой об асфальт. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.

В начале месяца на Сахалине погиб грудничок. По версии следствия, пьяная мать купала его и в какой-то момент заснула. Сын женщины скончался.