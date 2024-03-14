Общество 14 марта 2024, 14:29 Дело о дискредитации армии возбудили против блогера-бодибилдера Baza: против блогера Шпака возбудили дело по статье о дискредитации ВС России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, дело завели в следственном управлении по Центральному административному округу Москвы еще 12 марта. Предположительно, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы России, блогер разместил в своем Telegram-канале.

Реклама

По части первой статьи 280.3 Уголовного кодекса ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако известно, что на данный момент Шпак находится не в России.

В августе 2023 года Шпака уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации. Повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. Кроме того, в январе МВД объявило блогера в розыск.

Ранее на Шпака поступила жалоба в Генпрокуратуру. Блогера потребовали признать иностранным агентом.