«Дело не в обстоятельстве, а человеке». Психолог Хорс объяснил, как спастись от эмоционального выгорания

Личность человека устает так же, как и тело, поэтому ей нужен отдых. Ведущая «360» Маруся Михейчик побеседовала с психологом Михаилом Хорсом о синдроме эмоционального выгорания и эффективных способах его профилактики.

Усталость личности

Термин «эмоциональное выгорание» можно заменить словом «усталость». Все привыкли, что устает тело, но это не так. Устает еще и личность, отметил психолог.

Если тело совершает физическую или интеллектуальную работу, ему периодически нужно восстанавливаться, отдыхать, питаться и ездить в отпуск, то личность совершает эмоциональную работу, и от нее тоже было бы здорово отдыхать Михаил Хорс. психолог

Если личность не отдыхает, а все время напряженно трудится, испытывая отрицательные эмоции, не компенсируемые положительными или спокойствием, она испытывает выгорание или усталость. Это состояние можно отличить по специфическому признаку, добавил он.

«Если мы знаем, как делать какие-то дела, — не важные, а обычные, бытовые — уже делали их, они довольно простые в исполнении, но мы их постоянно откладываем и ругаем себя за это, то скорее всего, личность человека выгорела, устала, и ей требуется отдых», — объяснил психолог.

Профилактика выгорания

Существуют советы, как предотвратить эту усталость. Они настолько простые и очевидные, что их и так все знают: спорт, прогулки, общение, путешествие, активный образ жизни, правильное питание, сон. Придерживаясь этой формулы, человек защитит себя от выгорания, сказал Михаил Хорс.

Однако эмоционально выгоревшие люди находятся в ловушке — они знают, как выйти из этого состояния, но не могут этого сделать, потому что устали.

«Правильный совет при эмоциональном выгорании — понять, почему я конкретно в этой ситуации испытываю длительные хронические сильные отрицательные эмоции, из-за которых выгораю», — объяснил психолог.

Главная причина

Люди выгорают, ведя активную или наоборот пассивную жизнь, дело в другом. Выгорание является результатом стресса. Большинство людей скажут себе, что чувствуют его из-за обстоятельств. Однако один в случае, если что-то случилось, станет переживать и выгорать, а другой — нет.

Потому что здесь дело не в обстоятельстве, а в том, предусмотрен у человека сценарий или нет, и он инфантильно считает, что раз уж он что-то делает, то никто ему не помешает Михаил Хорс. психолог

Эмоциональному выгоранию подвержены люди, которые не готовы к трудностям. Они считают, что если жизнь пошла не так, как запланировали, то она пошла плохо. Такая «детскость», которая не предусматривает многовариантность жизненных сценариев, по словам психолога, и вызывает стресс.

Локус контроля

Михаил Хорс объяснил, как это исправить. Нужно взять на себя ответственность за собственное эмоциональное состояние. Он объяснил это на примере обиды — один скажет, что обиделся сам, другой, что обидели его.

«Вот разница. Это ментальные характеристики, то, что в психологии называют локусом контроля. Кто контролирует мою жизнь? Другие люди меня обижают или я сам обиделся? Дальше вопрос — почему обиделся, какие твои убеждения влияют на это?», — сказал он.