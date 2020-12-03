«Дело не движется, время тянут»: жительница Горно-Алтайска обвинила врачей в слепоте своей дочери

Жительница Горно-Алтайска Елена Ипатова обвинила местных врачей в слепоте своей дочери. В беседе с «360» она рассказала, что после родов девочку толком не осмотрели и пропустили серьезное заболевание глаз. Теперь родители хотят добиться справедливости.

«В 2019 году в нашей семье родилась дочь. Меня прокесарили, она родилась недоношенной. И два месяца мы находились в больнице. В это время врачи вовремя нас — не осмотрели и не увидели, что у ребенка началась ретинопатия, была последняя стадия. Когда мы выписались, обратились в Барнаул и там нам подтвердили диагноз», — рассказала мать ребенка.

Девочке сделали операцию, но было уже поздно. Родители возили ребенка по городам: в Калугу, Москву, Петербург, но все тщетно. Специалисты отказывались, потому что болезнь была очень запущена.

«Дальше мы своими силами и средствами начали искать клиники. Куда бы мы ни обращались, везде говорили, что при своевременном осмотре можно было бы сохранить хоть какой-то процент зрения. <…> Полная отслойка сетчатки на обоих глазах», — рассказала Ипатова.

Она также сообщила, что они с мужем пытались выбить квоту, но и здесь не вышло — времени было слишком мало. Лечение обходится семье очень дорого. Одни только инъекции для глаз стоили около 300 тысяч.

«Теперь ребенок полностью слепой. Нет реакции даже на свет. <…> Мы даже не знали, что у ребенка такая болезнь», — вспоминает женщина.

По ее словам, за время, что они находились в больнице после родов, их один раз осмотрел офтальмолог, и то в коридоре. Весь этот период родителям приходилось возить девочку по разным городам, еще и потому, что в местной больнице то специалиста нет, то оборудования.

«Сейчас мы дома. Я написала заявление в прокуратуру. Обращалась в Минздрав, но там потеряли документы», — объяснила собеседница «360».

Тем не менее результаты пришли почти через полгода. Как выяснилось, эксперты с претензией родителей к врачам не согласны. Они не нашли связь между ухудшением здоровья девочки и работой врачей. Но мать не доверяет этой экспертизе, так как ее проводили в Барнауле. По ее мнению, такие исследование надо делать в других городах, например, в Москве, где в результатах не заинтересованы.

«Дело не движется, время тянут. Ребенок остался инвалидом. Считаю, что виноваты врачи детской больницы Горно-Алтайска: офтальмолог и неонатолог. Эти врачи уже не работают там», — поделилась собеседница «360».

В результате прокуратура передала заявление родителей в суд. В свою очередь судья намерен назначить повторную экспертизу.