Общество 31 августа 2023, 21:24 Дело нарушивших правила дежурства при отражении атаки ВСУ офицеров передали в суд Российских офицеров будут судить за нарушение правил дежурства при атаке ВСУ Pxhere

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Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию по делу в отношении двух российских офицеров. Их обвинили в нарушении правил боевого дежурства по отражению атаки ВСУ в 2022 году на Белгородскую область. В результате это привело к гибели личного состава. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе отметили, что материалы дела подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова распределены судье. Дата первого заседания пока не назначена.

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«Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела для их рассмотрения по существу», — указали в пресс-службе.

Кассационный военный суд в Новосибирске определили подсудность для рассмотрения дела, отметили в пресс-службе суда, так как обвиняемые и потерпевшие настаивали на его рассмотрении в Ленинградской области — в Первом Западном военном суде.