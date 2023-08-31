31 августа 2023, 21:24
Дело нарушивших правила дежурства при отражении атаки ВСУ офицеров передали в суд
Российских офицеров будут судить за нарушение правил дежурства при атаке ВСУ
Второй Западный окружной военный суд приступит к слушанию по делу в отношении двух российских офицеров. Их обвинили в нарушении правил боевого дежурства по отражению атаки ВСУ в 2022 году на Белгородскую область. В результате это привело к гибели личного состава. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе отметили, что материалы дела подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова распределены судье. Дата первого заседания пока не назначена.
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«Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела для их рассмотрения по существу», — указали в пресс-службе.
Кассационный военный суд в Новосибирске определили подсудность для рассмотрения дела, отметили в пресс-службе суда, так как обвиняемые и потерпевшие настаивали на его рассмотрении в Ленинградской области — в Первом Западном военном суде.
Суд
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