«Дело могут вернуть следователям». Адвокат родных Хачатуряна объяснил очередной перенос выбора присяжных
Об этом «360» сообщила адвокат родных погибшего Михаила Хачатуряна Ольга Халикова. Она отметила, что сегодня представитель потерпевшей стороны заявил ходатайство о возврата дела прокурорам.
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Халикова отметила, что доводами о возврате дела в прокуратуру стали решения, которые вынес Басманный суд по жалобе, «где представители потерпевшей стороны обжаловали действия следователя Попова по постановлению об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна по факту сексуального и физического насилия». Адвокат отметила, что Мосгорсуд изменил это решение Басманного суда и велел «устранить эти недостатки руководителю следственного органа, а не следователю Попову».
Представители потерпевшей стороны считают, что это постановление является ключевым, так как оно легло в основу многих процессуальных документов в составе уголовного дела — в том числе и в ряде проведенных экспертиз. Кроме того, оно служило для определения мотива преступления, которое совершили сестры. Полная проверка до этого не проводилась, подчеркнула адвокат — она носила лишь формальный характер, потому что не были опрошены свидетели сексуального насилия, не были истребованы доказательства.
«Мы, как представители потерпевшей стороны, как и сами потерпевшие, настаиваем на проведении проверки и установлении всех обстоятельств по этому материалу. В случае, если при проведении этой проверки будет установлено, что отсутствуют события преступления, это кардинальным образом повлияет на ход расследования. Надо будет заново проводить экспертизы, я считаю, и конечно, изменится мотив преступления. Мы утверждаем, что никакого сексуального и физического насилия Михаил Хачатурян не применял в отношении своих дочерей», — подчеркнула она.