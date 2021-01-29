«Дело могут вернуть следователям». Адвокат родных Хачатуряна объяснил очередной перенос выбора присяжных

Дело сестер Хачатурян могут вернуть на дополнительное расследование — об этом попросили потерпевшие. Из-за этого Мосгорсуд в очередной не смог отобрать коллегию присяжных для уголовного дела в отношении двух старших сестер.

Об этом «360» сообщила адвокат родных погибшего Михаила Хачатуряна Ольга Халикова. Она отметила, что сегодня представитель потерпевшей стороны заявил ходатайство о возврата дела прокурорам.

Суд выслушал стороны и удалился в совещательную комнату. Оглашение решения суда будет 1 февраля 2021 года Ольга Халикова.

Халикова отметила, что доводами о возврате дела в прокуратуру стали решения, которые вынес Басманный суд по жалобе, «где представители потерпевшей стороны обжаловали действия следователя Попова по постановлению об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна по факту сексуального и физического насилия». Адвокат отметила, что Мосгорсуд изменил это решение Басманного суда и велел «устранить эти недостатки руководителю следственного органа, а не следователю Попову».

Представители потерпевшей стороны считают, что это постановление является ключевым, так как оно легло в основу многих процессуальных документов в составе уголовного дела — в том числе и в ряде проведенных экспертиз. Кроме того, оно служило для определения мотива преступления, которое совершили сестры. Полная проверка до этого не проводилась, подчеркнула адвокат — она носила лишь формальный характер, потому что не были опрошены свидетели сексуального насилия, не были истребованы доказательства.

«Мы, как представители потерпевшей стороны, как и сами потерпевшие, настаиваем на проведении проверки и установлении всех обстоятельств по этому материалу. В случае, если при проведении этой проверки будет установлено, что отсутствуют события преступления, это кардинальным образом повлияет на ход расследования. Надо будет заново проводить экспертизы, я считаю, и конечно, изменится мотив преступления. Мы утверждаем, что никакого сексуального и физического насилия Михаил Хачатурян не применял в отношении своих дочерей», — подчеркнула она.