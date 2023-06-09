Общество 09 июня 2023, 22:54 «Дело идет к разделу страны». В Крыму предрекли судьбу Украины Глава парламента Крыма Константинов: на Украине дело идет к разделу страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ситуация на Украине дело приведет к разделению страны. Об этом парламентарий сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

«Дело идет к разделу Украины, это понимают уже все, в том числе в самом Киеве», — сказал Константинов.

Реклама

Парламентарий добавил, что сценарии раздела Украины могут быть разные. Однако, добавил он, очевидно, что Одесса и все Причерноморье должны контролироваться Россией.

По его словам, это традиционно русские земли, где проживает русскоязычное население, несущее в себе русскоязычную идентичность.

Накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что руководству полуострова необходимо пересмотреть работу системы водоснабжения полуострова и исключить из нее Северо-Крымский канал. Заявление было сделано в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС. Константинов отметил, что в любой ситуации пресной воды на полуострове должно хватать без поступлений из канала.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал прекращать помогать странам, спонсирующих Украину. Нужно вести себя так же, как ведут себя все остальные, отметил политик. Такие зеркальные меры должны демонстрировать реакцию России на снабжение Украины.