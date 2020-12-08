Дело Ефремова: как скоро известный актер окажется на свободе?

Телеканал «360» приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции с адвокатом Михаила Ефремова Андреем Алешкиным и другом актера Никитой Джигурдой. Мероприятие пройдет в онлайн-формате через Zoom. Начало 11 декабря, в 15:00.

Участники:

— адвокат Андрей Алешкин;

— актер Никита Джигурда.

Во время пресс-конференции они расскажут о нынешней ситуации с уголовным делом и раскроют нюансы, предшествовавшие приговору. Участники мероприятия раскроют пока еще не известные широкой общественности факты, смоделируют возможные действия защиты и ответят на вопросы.

Для участия в мероприятии журналистам нужно заранее подать заявку на почту d.rasskazova@360tv.ru в свободной форме. После этого им придет ссылка на Zoom.