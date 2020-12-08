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    08 декабря 2020, 14:30

    Дело Ефремова: как скоро известный актер окажется на свободе?

    Редакция сайта 360°

    Телеканал «360» приглашает журналистов принять участие в пресс-конференции с адвокатом Михаила Ефремова Андреем Алешкиным и другом актера Никитой Джигурдой. Мероприятие пройдет в онлайн-формате через Zoom. Начало 11 декабря, в 15:00.
    Дело Ефремова: как скоро известный актер окажется на свободе?

    Участники:

    — адвокат Андрей Алешкин;

    — актер Никита Джигурда.

    Во время пресс-конференции они расскажут о нынешней ситуации с уголовным делом и раскроют нюансы, предшествовавшие приговору. Участники мероприятия раскроют пока еще не известные широкой общественности факты, смоделируют возможные действия защиты и ответят на вопросы.

    Для участия в мероприятии журналистам нужно заранее подать заявку на почту d.rasskazova@360tv.ru в свободной форме. После этого им придет ссылка на Zoom.