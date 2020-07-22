Дело Ефремова о смертельном ДТП в центре Москвы поступило в суд

Дело в суд только поступило. Дату заседания пока не назначили. Ранее адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский рассказал, что судить Ефремова будут в начале августа. Прокуратура утвердила обвинения в адрес актера в понедельник, 20 июля.

Пьяный Михаил Ефремов 8 июня сел за руль своего автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади он пересек двойную сплошную и на скорости влетел в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Через несколько часов после аварии водитель грузовика умер в больнице от полученных травм. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Суд отправил его под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней Ефремов попросил прощения у близких Захарова и предложил свою помощь. Семья погибшего извинений не приняла и от помощи отказалась.

Адвокат актера Эльман Пашаев ранее рассказал, что его клиент чувствует себя плохо как морально, так и физически. Ефремов не нуждается ни в чьей поддержке. Он выразил желание побыть в одиночестве перед судом, чтобы подготовиться к заседанию.