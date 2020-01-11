«Дело дойдет до Рамзана Кадырова»: жена Погребняка пожаловалась на угрозы

О каком деле идет речь, Мария не пояснила, а из угроз сделать никакого вывода нельзя. Через какое-то время после публикации женщина удалила пост.

Источник фото: Instagram

Ранее Мария подробно рассказала в соцсети о конфликте с таксистом, который привез ее не по адресу. Когда она возмутилась, мужчина выбросил ее вещи и уехал. Погребняк обратилась в «Яндекс. Такси». Она заявила, что ждет от компании извинений и увольнения высадившего ее водителя.

Позже супруга футболиста опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что инцидент исчерпан, ей принесли извинения, а со своим обидчиком она поговорила по телефону. Женщина подчеркнула, что уважает всех водителей.