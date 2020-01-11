    11 января 2020, 16:23

    «Дело дойдет до Рамзана Кадырова»: жена Погребняка пожаловалась на угрозы

    Андрей Иванов

    Супруга футболиста Павла Погребняка Мария выложила на своей странице в Instagram скриншот с угрозами в свой адрес и в отношении мужа. Неизвестный называет ее нацисткой и обещает, что «дело дойдет до Рамзана Кадырова».

    О каком деле идет речь, Мария не пояснила, а из угроз сделать никакого вывода нельзя. Через какое-то время после публикации женщина удалила пост.

    «Дело дойдет до Рамзана Кадырова»: жена Погребняка пожаловалась на угрозы | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Ранее Мария подробно рассказала в соцсети о конфликте с таксистом, который привез ее не по адресу. Когда она возмутилась, мужчина выбросил ее вещи и уехал. Погребняк обратилась в «Яндекс. Такси». Она заявила, что ждет от компании извинений и увольнения высадившего ее водителя.

    Позже супруга футболиста опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что инцидент исчерпан, ей принесли извинения, а со своим обидчиком она поговорила по телефону. Женщина подчеркнула, что уважает всех водителей.