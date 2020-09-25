Лавров напомнил, что Штаты требуют от ФРГ «осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность». Под этим американские партнеры подразумевают отказ от «Северного потока — 2» и переход на более дорогой сжиженный природный газ из США.

«Я считаю, это мое личное мнение, этот вопрос теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех ее измерениях», — подчеркнул дипломат.