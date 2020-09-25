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    25 сентября 2020, 17:12

    «Дело чести для ФРГ». Лавров — о защите «Северного потока — 2» от США

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обозначил, что реализация газопровода «Северный поток — 2» для Берлина должна быть делом чести на фоне попыток Вашингтона унизить Германию. Об этом сообщило Daily Storm.

    Лавров напомнил, что Штаты требуют от ФРГ «осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность». Под этим американские партнеры подразумевают отказ от «Северного потока — 2» и переход на более дорогой сжиженный природный газ из США.

    «Я считаю, это мое личное мнение, этот вопрос теперь является делом чести ФРГ, чести во всех смыслах, во всех ее измерениях», — подчеркнул дипломат.

    Новости SMI.FM