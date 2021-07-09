Дело бывшего схиигумена Сергия передали в московский суд

Верховный суд удовлетворил ходатайство прокурора и распорядился передать дело экс-схимонаха Сергия (Романова) в Измайловский суд Москвы. Так решили поступить из-за опасений, что сторонники подсудимого на Урале будут давить на свидетелей.

«Суд постановил ходатайство заместителя генпрокурора удовлетворить. Передать дело Романова в Измайловский суд Москвы для рассмотрения. <…> Из 170 свидетелей более 90 проживают в этом регионе (в Свердловской области — прим. ред.), что не исключает того, что сторонники подсудимого будут угрожать этим свидетелям и оказывать на них давление», — приводит ТАСС текст постановления ВС.

Сергия будут судить по трем уголовным статьям. Его обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину основатель Среднеуральского женского монастыря не признает.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила обвиняемого сана за нарушение священнической присяги и обязала уехать из обители. Сергий это требование не выполнил. Осенью прошлого года Сергия отлучили от церкви. Сотрудники ОМОН задержали бывшего священника в декабре прошлого года во время штурма монастыря.