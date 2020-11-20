Делягин резко высказался об идее с «золотыми паспортами»

Процедура предоставления в России вида на жительство (ВНЖ) упрощена, поэтому подобная идея не принесет плодов. Сегодня получить ВНЖ может почти каждый иностранец.

По его мнению, идея с «золотыми паспортами» — бессмысленна. Зарубежные инвесторы не испытывают проблем с получением вида на жительство в РФ. Гражданство раздают направо и налево, считает экономист. А ВНЖ в «проходном дворе» не несет ценности.

«Потому что каждый может зайти, нагадить и пойти дальше. То, что люди из Минэкономразвития этого не понимают свидетельствует об одичании чиновников в российском государстве», — добавил Делягин.

С идеей о выдаче в России «золотых паспортов» выступило Минэкономразвития. В ведомстве так предложили стимулировать приток инвестиций. В обмен на документ иностранцы должны вложить 15 миллионов в российскую компанию или 50 миллионов — в зарубежную, но работающую на территории РФ. В обоих случаях организации должны функционировать не менее трех лет. Возможен вариант получения гражданства через ИП, в таком случае понадобится вложить в него 10 миллионов рублей и нанять 10 россиян.