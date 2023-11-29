Общество 29 ноября 2023, 14:36 Делягин предложил поменять экономическую политику в России, чтобы в семьях было по три-четыре ребенка

Читать 360tv в

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с ИА НСН заявил, что для повышения рождаемости в России необходимо полностью пересмотреть экономическую политику.

При этом он подчеркнул, что речь идет о трех-четырех детях в семье, не о семи-восьми.

Реклама

«Если изменить экономическую политику, то за три года стиль поведения людей изменится очень резко. За год изменится социально-экономическая ситуация кардинально, еще два года уйдет на то, чтобы люди в это поверили», — добавил Делягин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в стране. Он также напомнил, что в русских семьях раньше было «и по семь, и по восемь человек».