Delivery Club: захватчик Альфа-Банка не работал курьером компании

Мужчина, который захватил заложников в отделении Альфа-Банка, не работает курьером Delivery Club. Об этом сообщили пресс-служба компании.

В Delivery Club опровергли участие курьеров компании в захвате заложников в московском отделении Альфа-Банка на Земляном Валу.

У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения Delivery Club.

В компании подчеркнули, что все курьеры относятся к своей работе ответственно и стремятся приносить людям максимальную пользу. Особенно во время пандемии коронавируса, когда их работа приняла невероятную важность.

Алексей Б. захватил отделение Альфа-Банка днем 23 мая. Он вошел в офис и сказал, что взорвет здание. По словам очевидцев, он был одет в форму курьера Delivery Club, с фирменным рюкзаком. Алексей Б. позволил практически всем сотрудникам и посетителям покинуть отделение, однако один заложник остался внутри. По какой причине он не вышел вместе с остальными, пока не известно. Заложник смог вести прямую трансляцию в Instagram.

Алексея Б. задержали во время штурма отделения. Оказалось, что угрозы о взрыве были пустыми — в рюкзаке захватчик лежал макет взрывного устройства. Следователи рассказали, что еще оказалось в его вещах.

Ранее подруга захватчика рассказала «360», что он был волонтером, помогал людям и животным. Она уверена — Алексей устроил захват заложников из-за тяжелой жизненной ситуации.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ранее стало известно, что Алексей Б. два раза был судим. Первый раз он получил условный срок, а во второй — год тюремного заключения. Оказалось, что у него скопились долги на сумму почти два миллиона рублей.