Delivery Club пообещали выплатить курьерам зарплаты после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club не выплатил вовремя зарплату нескольким десяткам курьеров, но уже в ближайшие дни задолженность перед работниками будет погашена в полном объеме.

«К сожалению, один из логистических партнеров, действительно, допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена», — отметил представитель Delivery Club. Его слова приводит РБК.

Компания немедленно расторгнет договор с логистическим партнером, который допустил невыплату зарплаты курьерам, уточнили в Delivery Club. Курьеры при этом смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства.

Накануне стало известно, что курьеры Delivery Club готовят забастовку из-за невыплаты зарплаты. Инфрмация об этом появилась на странице профсоюза «Курьер» во «ВКонтакте». В сообщении было указано, забастовку готовы были поддержать 70 человек.

В Москве появился памятник курьеру. Он установлен недалеко от «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке. По заявлению создателей памятника, это первый монумент, созданный в честь курьеров. За время пандемии только в столице трудились 60 тысяч курьеров. Автор работы — художник-постановщик Алексей Гарикович.

При изготовлении памятника скульптор пытался выразить главную мысль о том, что ежедневно курьеры выходили из дома и совершали подвиг.