Delivery Club начал скрывать настоящие номера клиентов

После жалобы на приставание курьера сервиса доставки еды Delivery Club в приложении компании появился анонимайзер. С помощью этой функции настоящие номера клиентов для курьеров будут всегда скрыты. Но возможность связаться по-прежнему останется.

«Delivery Club запустил анонимайзер, скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Если у курьера возникнет необходимость связаться с заказчиком (например, чтобы уточнить его адрес), система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В компании отметили, что в будущем эта схема заработает в клиентском приложении и на сайте сервиса. И тогда пользователи смогут увидеть только подменные номера курьеров.

В начале сентября компания Delivery Club была в центре скандала. Их курьер пытался флиртовать с клиенткой по SMS, он напрашивался к ней в гости. Сотрудника оперативно уволили. Но девушка долго опасалась мести, потому что молодой человек знал не только ее номер, но и адрес.