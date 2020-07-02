Названа причина массовой драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»

Курьеры службы доставки еды подрались из-за штрафа. Один из сотрудников работал на смене без маски.

Как сообщается в Telegram-канале Союза службы курьеров, бригадир Delivery Club оштрафовал своего сотрудника за то, что он работал на смене без маски. Оштрафованный работник возмутился и решил поговорить с начальником по-мужски. Тот, в свою очередь, позвал на помощь других курьеров из Delivery Club и «Яндекс.Еды».

Ранее в Сети появился ролик, на котором зафиксирована потасовка доставщиков. Схватка проходила на парковке недалеко от «Макдональдса» на северо-западе Москвы. В битве было задействовано около 30 человек с зелеными и желтыми рюкзаками.