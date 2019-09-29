Делиться знаниями и беречь историю. Ветеран ВОВ из Подмосковья отметила 95-летие

В 95 лет жизнь только начинается. Так считает Мария Рохлина, ветеран Великой Отечественной войны из Подольска. Пенсионерка общается с историками, посещает места захоронений и рассказывает школьникам о героизме советских солдат.

Свое 95-летие Мария Михайловна встретила на каблуках и с выправкой, как на фронтовом портрете. На войну девушка Маша попала сразу после школы. Санинструктором она прошла ключевые сражения Великой Отечественной: Сталинградскую битву, форсирование Днепра, Висло-Одерскую операцию. Одно из сильнейших потрясений — действия немцев под Прохоровкой.

«Согнали военнопленных, согнали местных жителей: стариков, женщин, детей — и сжигали. Причем сжигали, видимо, напалмом из огнеметов, потому что это все настолько спеклось: земля, кирпич, дрова», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина.

Источник фото: телеканал «360»

Мария спасала раненых. Часто их приходилось выносить с поля боя на себе, под градом огня. Не оставила женщина сослуживцев и после войны: работала в архивах, собирала информацию о каждом бойце своей дивизии. Сегодня следит, чтобы память о героях хранили бережно — даже мелкие детали. Например, когда проектируют памятники.

«Стоит солдат с опущенным автоматом. Да, он победил, но у нас в армии была дисциплина. Извините, но верхние пуговицы должны быть все застегнуты. И вот это замечание я сделала», — отметила Мария Рохлина.

Источник фото: телеканал «360»

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До 2019 года из всей дивизии Мария Михайловна дожила одна. Но друзей у пенсионерки по-прежнему много: поздравить приехали ветераны, историки, работники музеев. Подарки принесли и из администрации: от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципалитета Николая Пестова.

«Только то, что она является участником конного похода прошлого года, уже говорит о ее характере и неудержимости. Практически все школы встречали Марию Михайловну, проводили уроки мужества. Она готова все время делиться теми знаниями, которые у нее есть», — подчеркнула заместитель главы г. о. Подольск Ирина Бабакова.

Источник фото: телеканал «360»

Прекращать работу пенсионерка не собирается. Говорит, по ощущениям ей от силы 60 лет. А дожить собирается до столетия — Победы, чтобы и праправнукам рассказать всю правду о войне.