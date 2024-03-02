Эксклюзив 02 марта 2024, 17:30 «Делиться знаниями — главный принцип». Чернышенко — о значении ВФМ в Сочи Чернышенко: участники ВФМ заинтересованы в том, чтобы узнать о новациях в России

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Участники из других стран приехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в том числе, чтобы узнать, какие новации появились в стране, заявил «360» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так он ответил на вопрос о том, какие новые решения другие государства могли бы предложить России, а какие были бы интересны для нее.

«Знаете, делиться знаниями — самый главный принцип и образования, и научной деятельности, и сюда приехали, скорее, узнать о том, какие у нас есть новации», — сказал Чернышенко.

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Он обратил внимание, что в помещении, которое ранее было медиацентром, а сейчас носит название «Аэропорт», отражая метафору старта в будущее, есть большое количество разных стендов. Там можно увидеть «Движение первых», посмотреть, чем занимается «Артек», «Арт-молодость».

«И мое любимое, конечно, это „Больше, чем путешествия“, поскольку через путешествия, через туризм, который сейчас развивается в нашей стране, наше богатство и разнообразие можно показать», — указал вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что общался с представителями Мексики, которых очень впечатлила атмосфера на фестивале.

«Они говорят: „Слушайте, это у вас похоже на Акапулько“. Я говорю: „Лучше, я вас уверяю, в Акапулько такого нет“, — добавил он.