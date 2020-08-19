«Делимобиль» расширил границы для пользователей из Москвы до Санкт-Петербурга

Начать и завершить аренду машины необходимо в Москве, а отправиться можно в Выборг и по всей разрешенной зоне Ленинградской области. Специально для этого «Делимобиль» обновил суточные тарифы и сделал их выгодное продление.

Суточный тариф при этом не изменился. Он составляет от 2490 рублей, но теперь в него включено не 120, а 300 километров, а цена за перепробег снизилась в два раза. Она начинается от четырех рублей за километр.

После того как первые сутки закончатся, автоматически включится поминутная тарификация. По ней стоимость минуты на тарифе «Базовый» — 1,3 рубля, а на тарифе «Сказка» — 1,7 рубля. Для поездки в Санкт-Петербург по маршруту туда-обратно в настоящее время доступен весь автопарк «Делимобиля».

После окончания пандемии мы практически одновременно перезапустили сервис в Москве и Санкт-Петербурге и поняли, что в связи с закрытием границ резко возрос спрос на внутренний туризм и на каршеринг в Санкт-Петербурге в частности, ведь именно в этот город сейчас приезжает очень много туристов со всей страны — в том числе и из Москвы Елена Бехтина коммерческий директор компании «Делимобиль».

Елена Бехтина добавила, что, зафиксировав спрос на услугу, компания сразу же ее запустила.

«Когда в июле мы запустили акцию по перегону автомобилей из Москвы в Санкт-Петербург, то зафиксировали очень высокий спрос на данное направление — компания получила более трех тысяч заявок. Это были one way-маршруты. И все эти люди хотели бы вернуться на делимобилях в Москву обратно. Поэтому мы сделали несколько тестовых поездок с нашими экспертами, чтобы они выявили самые чувствительные места на маршруте, учли все детали и мы могли бы обеспечить полную поддержку нашим пользователям — нюансы заправки, маршрута, проезда по платным дорогам», — подчеркнула Бехтина.

Специалисты компании провели несколько тестовых поездок, чтобы выявить чувствительные места на маршруте и учесть все детали.

По словам Елены Бехтиной, «Делимобилю» удалось разработать уникальный продукт, который позволит человеку, взяв автомобиль в Москве, отправиться в поездку в Санкт-Петербург, погулять по городу, съездить на Финский залив, в Выборг, его окрестности и обратно.

В рамках поездки из Москвы в Санкт-Петербург клиент сможет посетить Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Бологое, Национальный парк «Валдайский», Великий Новгород.

А приехав в Санкт-Петербург, можно покататься по Ленинградской области и посетить интересные места в таких городах, как Гатчина, Пушкин, Красное Село, Петергоф, Кронштадт, Выборг. А после вернуться обратно в Москву.