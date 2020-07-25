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    25 июля 2020, 16:23

    Дельфина расчленили в Крыму

    Алена Макаренко

    Мертвого дельфина расчленили в дельфинарии «Акварель» в Алуште, Крым. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Дельфина расчленили в Крыму

    Сотрудники расчленили млекопитающего, поскольку его тело полностью не помещалось в холодильную камеру.

    Животное при жизни страдало от множества хронических заболеваний, которые и привели к кончине. В частности, дельфин имел венозный застой, отек легких, больное сердце, диспротеиноз печени и дуоденит.

    Сотрудники дельфинария отрицают, что выбросили останки млекопитающего после «раздела на сегменты». По версии правоохранительных органов, части тела расфасовали по пакетам и привезли ветеринару на автоклавирование.

    В отношении «Акварели» начата проверка, заявила глава администрации Алушты Галина Огнева. Она также отправила в прокуратуру и местный отдел МВД России все необходимые показания о происшествии.

    По мнению Огневой, отсутствие холодильной камеры соответствующего размера не считается оправданием для разделки тело животного.

    Новости SMI.FM