Дельфина расчленили в Крыму

Сотрудники расчленили млекопитающего, поскольку его тело полностью не помещалось в холодильную камеру.

Животное при жизни страдало от множества хронических заболеваний, которые и привели к кончине. В частности, дельфин имел венозный застой, отек легких, больное сердце, диспротеиноз печени и дуоденит.

Сотрудники дельфинария отрицают, что выбросили останки млекопитающего после «раздела на сегменты». По версии правоохранительных органов, части тела расфасовали по пакетам и привезли ветеринару на автоклавирование.

В отношении «Акварели» начата проверка, заявила глава администрации Алушты Галина Огнева. Она также отправила в прокуратуру и местный отдел МВД России все необходимые показания о происшествии.

По мнению Огневой, отсутствие холодильной камеры соответствующего размера не считается оправданием для разделки тело животного.