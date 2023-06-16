Общество 16 июня 2023, 13:41 Делегация Ямала презентовала единственную в мире газету на ненецком языке на ПМЭФ

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Редакция «Няръяна Нгэрм» представила единственную в мире газету, выходящую на ненецком языке. Презентация прошла на территории киностудии «Ленфильм» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил «Север-пресс».

Отмечается, что в ходе выставки северные народы знакомят гостей форума и фестиваля «Душа России» со своими традициями и обычаями. Так, делегация Ямала для посетителей подготовила интерактивные выступления под этническую музыку.

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Как сообщил «Ямал-медиа», основная экспозиция региона представлена фотовыставкой.