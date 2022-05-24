Делегация Афрэксимбанка примет участие в ПМЭФ-2022

Подготовку юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума обсудили на встрече директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева с президентом, председателем совета директоров Афрэксимбанка Бенедиктом Орамой.

«Афрэксимбанк — наш давний и надежный партнер в Африке, с которым мы работаем сразу по нескольким направлениям, содействуя установлению практических контактов между российским и африканским бизнесом, а также реализации двусторонних проектов», — сказал Александр Стуглев.

Афрэксимбанк сообщил, что примет участие в ПМЭФ в статусе партнера и направит делегацию для участия в форуме.

«Следуя многолетней традиции, мы и в этом году с удовольствием примем участие в ПМЭФ. Нынешний форум вновь предоставляет нашей делегации уникальную возможность узнать больше о взаимных торгово-инвестиционных возможностях Африки и России, особенно в современной ситуации сокращения глобальных поставок продовольствия и энергии», — подчеркнул Бенедикт Орама.

Также на встрече обсудили 29-е ежегодное собрание Афрэксимбанка в Каире, которое пройдет в эти же даты.

Афрэксимбанк является наднациональным финансовым институтом, который был создан в 1993 году с целью финансирования, поощрения и расширения африканской торговли. Россия вошла в состав акционеров банка в 2017 году.