Посол Италии подтвердил участие делегации страны в ПМЭФ

Делегация из представителей бизнеса, культуры и руководителей областей Италии приедет на XXIV Петербургский международный экономический форум. Их визит подтвердил полномочный посол страны в Москве Паскуале Терраччано на встрече с советником президента России и ответственным секретарем организационного комитета форума Антоном Кобяковым.

Представитель России отметил, что две страны связывает многовековая история и большой объем культурного и духовного наследия.

«Для поддержания этого высокого уровня отношений между нашими государствами, представляется целесообразным дальнейшее торговое и экономическое сотрудничество, а также восстановление взаимодействия в туристической отрасли после окончания пандемии. Мы должны наращивать торговый оборот и обоюдные инвестиции, углублять научно-техническое сотрудничество и продолжать традиций культурно-исторических мероприятий и академических обменов», — подчеркнул Кобяков.

Посол Террачано заявил, что Россия и Италия смогли сохранить свои культурно-исторические связи, несмотря на сложный период, с которым столкнулся весь мир в прошлом году.

«Что касается торгово-экономических связей, которые пандемия задела больше всего, мы не сомневаемся в их восстановлении и рассчитываем на долгосрочный рост», — заявил посол Италии.

В основной деловой программе форума пройдет панельная дискуссия «Россия — Италия», где представители бизнеса и властей двух стран обсудят вопросы сотрудничества и новое взаимодействие на всех уровнях.

В формате онлайн в дискуссии примет участие министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти.

В первый день форума также состоится сессия «Итальянский опыт: малый и средний бизнес на пути к циркулярной экономике». Участники расскажут о своем опыте многократного использования ресурсов и минимизации отходов.

Руководители областей Италии продолжат налаживать связи между двумя странами. Главой делегации в этом году станет губернатор Апулии Микеле Эмилиано. Кроме того, на форуме выступят представители автономной области Трентино-Альто-Адидже (Южный Тироль) во главе с Председателем Областного совета Роберто Паккером.

По уже сложившейся традиции партнер Фонда Росконгресс Ассоциация «Познаем Евразию» организуют на площадке форума специальный ресторан La Stella d’Italia» («Звезда Италии») со специальным меню из кухни Апулии.

Готовить для гостей и участников мероприятия станет итальянский шеф-повар, обладатель звезды «Мишлен» Доменико Скингаро со своей командой.

В культурной программе форума примут участие музыканты симфонического оркестра Театра Петруццелли из города Бари. Концерт посвятят медикам и волонтерам в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Он пройдет 3 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.