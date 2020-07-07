«Делать выводы некорректно»: Песков усомнился в справедливости опроса об ухудшении жизни россиян

Специалисты провели опрос и выяснили, что в России стало больше людей с доходом ниже 15 тысяч рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на основе подобного исследования нельзя делать выводы по федеральному уровню.

«Я бы осторожно ответил: мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая. На основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно», — привел «Интерфакс» слова Пескова.

Пресс-секретарь лидера страны добавил, что в Кремле не изучали данные проведенного опроса среди россиян.

Авторами исследования стали специалисты СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива». Согласно опросу, в феврале меньше 15 тысяч рублей поручали 38,1% жителей страны. В июне количество таких людей выросло до 44,6%. Кроме того, стало больше и тех граждан, которые живут на сумму менее пяти тысяч рублей.

По словам половины респондентов, причиной снижения заработка стали ограничительные меры и пандемия коронавируса. При этом каждый десятый россиянин признался, что полностью лишился заработка за это время.