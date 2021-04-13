«Делать грязную работу за спецслужбы»: политолог в шоу Бэннона назвал цели Bellingcat

Организация Bellingcat работает на британские спецслужбы и делает за них «грязную работу» по демонизации России и подготовке к смене режимов в разных государствах, заявил американский политолог Даррен Битти из Revolver News. Такое мнение он высказал в эфире подкаст-шоу Bannons War Room экс-стратега Белого Дома и бывшего советника Дональда Трампа Стивена Бэннона.

«Они (Bellingcat — прим.ред.) финансируются большущим змеиным клубком, который называется Integrity Initiative — каждый должен знать, чем была Integrity Initiative <…> Всплыла информация, что преимущественно британское государство и британские спецслужбы финансировали кластер журналистов, чтобы усилить нарратив „Глубинного Государства“, чтобы поддержать любую операцию по смене режима, которую они захотят», — отметил Битти в шоу Бэннона.

Битти напомнил, что одним из открытых источников финансирования Bellingcat остается «Открытое общество» Джорджа Сороса*, среди спонсоров множество других подобных организаций.

«Даже сам основатель (Элиот Хиггинс, глава Bellingcat — прим.ред.) — довольно небрежный человек — признает, что его клиенты в основном это разведка и НКО, которые функционируют якобы от лица гражданского общества, чтобы делать грязную работу за спецслужбы», подчеркнул американский эксперт.

Он обратил внимание, что Bellingcat начинали карьеру с атак в отношении неугодных США режимов — например, в Сирии. По словам эксперта, интернет-издание устроило масштабную кампанию в отношении сирийского президента Башара Асада, который якобы травил химоружием собственное население. Кроме того, Bellingcat активно демонизирует Россию (пример того же Russiagate), напомнил Битти.

Эксперт уверен, что помимо британской разведки Bellingcat обслуживает интересы американского истеблишмента. По словам Битти, цель Bellingcat — «усилить нарратив „Глубинное Государство“ во внешней политике» США, а также довести до крайности контроль над американскими гражданами.

Также Битти обратил внимание на развернувшуюся травлю Bellingcat в отношении несогласных с глобалистским курсом граждан. По его словам, Bellingcat давно выпускают публикации, предвзятые по отношению к сторонникам президента Дональда Трампа и многим республиканцам, но в последнее время объявили настоящую охоту на них. Битти привел в пример свежий случай с травлей сторонников Трампа, которые вышли 6 января к Капитолию в знак протеста против фальсификации выборов. После манифестаций этих людей стали судить и объявлять фашистами в прессе.

По словам Битти, одна из сотрудничавших с Bellingcat журналисток призвала вытеснить их с краудфандинговых платформ, лишая возможности собрать средства на адвокатов и штрафы.

Таким образом, резюмируют Битти, Bellingcat и им подобные СМИ хотят «уничтожить людей» в США, превращая сторонников MAGA (лозунг Трампа — Make America Great Again) в «новых внутренних террористов».

Военный эксперт Андрей Прокаев считает, что сегодня Bellingcat — идеальный инструмент для демонизации отдельных людей, структур и даже целых государств на службе заинтересованных лиц.

«Под эгидой „независимой“ журналистики скрывается организация с многоуровневой схемой финансирования, связанная с западными спецслужбами и крупнейшими корпорациями. Они создали Bellingcat репутацию профессиональных исследователей, из-за чего к их услугам теперь обращаются даже правоохранительные органы на Западе. Создается опасный прецедент, когда непрозрачная НКО одновременно играет роль свидетеля, дознавателя и обвинителя», — прокомментировал эксперт.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ