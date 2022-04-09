«Делали все так, как нам хотелось». Пранкеры Вован и Лексус заявили, что не являются проектом

Российские пранкеры Вован и Лексус уже несколько лет успешно разыгрывают политиков по всему миру. В интервью «360» они объяснили, почему их деятельность нельзя называть проектом.

Пранкеры подходят к своему любимому делу с душой. Поэтому считают, что называть их деятельность «проектом» некорректно.

«Проект — это какое-то бесчувственное слово, я бы сказал, что мы все-таки вкладываем часть себя в нашу деятельность», — объяснили они.

Проектом можно назвать вещи, связанные с их деятельностью, отметили Вован и Лексус. Например, их еженедельное телешоу «Звонок», которое в 2016 году выходило на НТВ. Или книга «Вован и Лексус. По ком звонит телефон», которая вышла в 2017 году.

«Допустим, как у нас было шоу на федеральном канале, мы выпустили книгу — это можно называть проектом. А наша деятельность, такая наша деятельность — наша жизнь, наша работа», — сказали пранкеры.

По их мнению, проект — термин, подразумевающий под собой какой-то результат, какие-то вложения. А для Вована и Лексуса их пранки являются чем-то вроде развлечения.

«У нас все это делалось на нашем энтузиазме, который в принципе исходил из нас самих. То есть когда проект какой-то есть, люди задумывают его, они какие-то определенные показатели так или иначе планируют — у нас ничего этого не было. Мы делали все так, как нам хотелось самим. Если говорить о том, что это какой-то проект и являемся ли мы чьим-то проектом, это довольно смешно», — объяснили они.

После недавнего пранка с британскими министрами канал Вована и Лексуса на YouTube заблокировали.