Общество 26 марта 2024, 16:13 «Делали ноги», значит, хотели уйти живыми. Бортников — о террористах из «Крокуса» Бортников: террористы из «Крокуса» намеревались уйти живыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Террористы, совершившие атаку на Crocus City Hall, стремились уйти живыми. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Раз они „делали ноги“, значит, они намеревались уйти, и я открою небольшой секрет — на той стороне их хотели встретить как героев. Посмотрим, к чем приведут высказывания негодяев, которые сейчас находятся под следствием», — подчеркнул он.

Реклама

Бортников также обратил внимание, что сейчас ФСБ продолжает оперативно-разыскную деятельность, в том числе в партнерстве со спецслужбами дружественных государств.

«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали, готовили окошко. Сейчас эта информация дорабатывается. Нужно говорить о фактах», — указал он.

Сейчас, продолжил директор ФСБ, много делается для того, чтобы выявить всех участников теракта как на территории страны, так и за рубежом.