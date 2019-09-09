Делает мебель своими руками. Москвичка переехала в Подмосковье, чтобы стать столяром

Из офис-менеджера — в столяры. Москвичка Мария Кузина променяла жизнь в российской столице на тихую гавань в Московской области и стала первой девушкой-блогером-плотником. К этому ее подтолкнула любовь к природе и творчеству. Мария собирает мебель, светильники и делает авторские предметы декора.

Источник фото: телеканал «360»

Говорят, что женщине жить в частном доме без мужчины — это ад. Кто полку прибьет, кто дверь починит? Но наша героиня разрушает этот стереотип в два счета: она не только любовь построила, но и дом сама обустроила. Знакомьтесь — первая девушка-столяр Дмитровской района.

Источник фото: телеканал «360»

Четыре года назад, устав от пробок, смога и рутинной работы, Мария Кузина вместе с супругом переехала из Москвы в Подмосковье. Девушка с легкостью сменила офисный костюм на строительный фартук, а вместо папок с документами теперь на ее столе тяжелые инструменты.

«Эта моя самая любимая, пожалуй, комната в доме. Я понимаю, что это необычно звучит для девушки, что у нее любимая комната — мастерская», — улыбается Мария.

В доме все — от декора до мебели — сделано руками Марии. Она сама придумывает эскизы, ходит по строительным магазинам, сверлит, пилит, шлифует.

«Мебель, которая была в магазинах, меня далеко не всегда устраивала. Либо она стоила как-то запредельно, и я подумала, что было бы интересно самой попробовать что-то такое сделать. И с каких-то полочек, декора началось мое увлечение», — поделилась девушка.

Ну а чтобы не лениться, Мария начала вести блог, где рассказывает, как собирать мебель. Ответственность перед подписчиками стимулирует ее быстрее обустраивать дом.

Источник фото: телеканал «360»

Особая гордость девушки — гостевая, обстановку которой составляет большая двуспальная кровать, журнальные столики в виде пеньков и светильники. Материал и основания для кровати привезли грузчики, но остальное Мария сделала сама.

Метаморфозы с Марией случились после свадьбы. Такому бонусу супруг очень рад.

Источник фото: телеканал «360»

«Порой если в магазин едем, немного чувствую себя странно: жена набирает всякий крепеж, инструмент, а я просто хожу в телефон смотрю», — признался супруг Марии Максим Кузин.