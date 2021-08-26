IT-специалист рассказал, почему нельзя обсуждать дела в мессенджерах

Эксперт по информационной безопасности Андрей Слободчиков объяснил «Газете.ru», почему не стоит решать рабочие и конфиденциальные вопросы в мессенджерах. Это может привести к утечке информации.

«Это может повлечь за собой попытки финансового обмана доступных контактов, например, рассылка фишинговых сообщений, и шантаж владельца аккаунта распространением личной информации или удалением важных данных», — сказал Слободчиков.

Он добавил, что для передачи сообщений в мессенджерах используются сторонние серверы и каналы связи, откуда данные могут «утечь». Кроме того, публичные мессенджеры могут собирать данные о пользователях в рекламных целях.

Эксперт посоветовал использовать двухфакторную идентификацию и не пользоваться мессенджерами, которые не поддерживают шифрование передаваемой и хранимой на серверах информации.