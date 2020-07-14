Дела сестер Хачатурян поступили в суды Москвы

Уголовные дела сестер Хачатурян зарегистрированы в столичных судебных инстанциях. Их будет рассматривать Мосгорсуд и Бутырский суд.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов.

Мосгорсуд будет рассматривать дело в отношении двух старших сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Наказание по данной статье предполагает заключение на срок от восьми до 20 лет.

Слушание дела третьей сестры, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, будет в Бутырском суде. Инстанция будет рассматривать вопрос о принудительном медицинском лечении девушки.

В июле 2018 года история сестер Хачатурян потрясла всю Россию. Три сестры нанесли собственному отцу множественные удары ножом и молотком. От полученных травм мужчина скончался.

12 июля сестрам утвердили обвинительное заключение. Следователи продолжили настаивать на том, что девочки испытывали к отцу неприязнь, вызванную его поведением.