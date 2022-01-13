Дела против должников захотели закрывать быстрее

Уже в четверг, 13 января, депутаты Госдумы предлагают внести законопроект о сокращении сроков закрытия дел против должников. Согласно документу, судебных приставов могут обязать закрывать исполнительное производство о взыскании долга в течение трех дней после того, как должник выплатит всю сумму или будет признан банкротом.

По законопроекту, такое же правило должно распространяться на случаи, когда судебный акт о взыскании отменяется. Либо станет понятно, что у человека нет требуемого для погашения долга имущества, сообщила «Парламентская газета».

Подобные поправки предложила группа депутатов. По их мнению, на текущий момент в России эта процедура слишком сильно растягивается, и из-за этого с некоторых людей могут продолжать снимать деньги, хотя они уже освобождены от этого обязательства.

Сейчас приставы должны завершить дело в трех случаях: если у человека нет имущества для взыскания, если его признали банкротом, а также если он полностью погасил задолженность. В таких случаях, а также в нескольких других, все ограничения и списания средств должны быть сняты в течение двух месяцев.

Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко. По их словам, бывает и так, что человек уже направил судебный акт приставам, но средства с него продолжают списываться. Вернуть их потом можно только через суд. Это длится еще несколько месяцев, и на все это время ограничения продолжают сохраняться.