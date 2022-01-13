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    13 января 2022, 01:52

    Дела против должников захотели закрывать быстрее

    «Парламентская газета»: в Госдуме захотели обязать приставов закрывать дела против должников за три дня после выплаты

    Ирэна Вороник

    Уже в четверг, 13 января, депутаты Госдумы предлагают внести законопроект о сокращении сроков закрытия дел против должников. Согласно документу, судебных приставов могут обязать закрывать исполнительное производство о взыскании долга в течение трех дней после того, как должник выплатит всю сумму или будет признан банкротом.

    Дела против должников захотели закрывать быстрее

    По законопроекту, такое же правило должно распространяться на случаи, когда судебный акт о взыскании отменяется. Либо станет понятно, что у человека нет требуемого для погашения долга имущества, сообщила «Парламентская газета».

    Подобные поправки предложила группа депутатов. По их мнению, на текущий момент в России эта процедура слишком сильно растягивается, и из-за этого с некоторых людей могут продолжать снимать деньги, хотя они уже освобождены от этого обязательства.

    Сейчас приставы должны завершить дело в трех случаях: если у человека нет имущества для взыскания, если его признали банкротом, а также если он полностью погасил задолженность. В таких случаях, а также в нескольких других, все ограничения и списания средств должны быть сняты в течение двух месяцев.

    Авторами законопроекта стали депутаты Василий Пискарев, Наталья Костенко и Иван Демченко. По их словам, бывает и так, что человек уже направил судебный акт приставам, но средства с него продолжают списываться. Вернуть их потом можно только через суд. Это длится еще несколько месяцев, и на все это время ограничения продолжают сохраняться.