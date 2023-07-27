Общество 27 июля 2023, 16:27 «Дела PR»: треть россиянин вдохновляются отдыхом и сном

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Почти 37% ищут вдохновение во время полноценного отдыха и даже сна. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование коммуникационного агентства «Дела PR».

Больше всего опрошенных вдохновляют путешествия и поездки в новые места. За эту категорию отдали свои голоса более 30% опрошенных. На втором месте вдохновляющих вещей — чувственные отношения. В любви черпают вдохновение более 20% опрошенных. Наконец, замыкает тройку лидеров культурный досуг. Новые идеи посещают 18,7% опрошенных после походов в театры и музеи.

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