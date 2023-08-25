Общество 25 августа 2023, 12:56 Дела мигрантов предложили рассматривать в России в ускоренном режиме

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Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов предложил рассматривать дела мигрантов в ускоренном режиме. По его словам, судебный процесс должен быть быстрым, но справедливым, написало ИА НСН.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой выдворять мигрантов из России за оскорбительные приставания к гражданам.

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По словам Каримова, такие дела должны рассматриваться в течение двух недель.

«Следствие не должно идти полгода — через полгода, когда состоится суд, уже все забудут об этом случае, и весь воспитательный эффект будет утерян. Пожалуй, достаточно и двух недель», — добавил он.