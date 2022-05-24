Россиянам объяснили правила начисления декретных выплат

Декретные выплаты по беременности и родам может получить только женщина, которая вынашивает ребенка или уже стала мамой. Отец младенца на получение этого пособия претендовать не может, но может взять отпуск, пока ребенку не исполнится 1,5 года. О правилах начисления декретных выплат напомнил Telegram-канал «Госуслуги для родителей».

Получить декретные выплаты могут женщины, которые трудятся по договору, индивидуальные предпринимательницы, выплатившие социальные и страховые взносы за прошлый год, студентки очных отделений или лишившиеся места работы в связи с ликвидацией компании.

Неработающие женщины получить декретные выплаты не могут, так как за ними нет отчислений в обязательный фонд социального страхования.

Пособие по беременности и родам обычно выплачивается за 140 дней на основании больничного листа. За каждый день женщина получает 100% среднего заработка.