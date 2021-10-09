Декорация насмерть придавила человека в Большом театре во время оперы

Декорация рухнула во время оперы «Садко» в Большом театре и насмерть придавила человека. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на очевидца.

По данным издания, представление приостановили. Всех зрителей попросили покинуть свои места. Подробностей случившегося пока нет, неясно, пострадали ли другие люди.

По данным Telegram-канала «112«, погиб один из артистов оперы. Сейчас на месте работают оперативные службы. Как и почему могла обрушиться декорация — неясно.

По данным Telegram-канала Mash, артист скончался на месте после того, как декорация придавила его шею. После случившегося резко закрыли занавес и объявили антракт, а через полчаса администрация театра объявила о переносе постановки по техническим причинам.