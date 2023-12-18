Общество 18 декабря 2023, 12:11 Декоратор Весенняя назвала новогодние атрибуты красного цвета трендом в украшении елки

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Шары, банты, игрушки и дождик в красных оттенках для украшения новогодней елки стали особенно актуальны в этом году. Об этом сообщила декоратор, дизайнер Татьяна Весенняя сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, такое пламенное дерево точно привлечет внимание гостей. Для более интересного эффекта можно миксовать разные оттенки красного. Также трендовыми цветами в этом году стали приглушенное золото, розовое золото и шампань.

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При этом декоратор посоветовала не вешать на елку разноцветные пестрые и гирлянду, и игрушки, и дождь, и мишуру. Такое сочетание будет выглядеть безвкусно, сообщили «Известия».