Декоратор Рыбаков: люди будут коллекционировать маски

«Сейчас такой сюрреализм, все возможно, почему нет?», — поинтересовался Рыбаков.

Он отметил, что уже размышлял о наиболее ценных масках.

«Если для богатых людей делать маски многоразовые, я думаю, они будут сделаны из разных металлов из золота, из серебра, как в 17 веке делали, чуть ли не доспехи. Если дело затянется, можно дойти и до этого, почему нет? Если бы я делал, то с бархатом, с золотом, еще что-нибудь красивое, элементы из дерева, металла. Нет придела фантазии», — пояснил художник.

По словам специалиста, он пока не планирует создавать маски, однако начнет разработку, если сложившаяся ситуация затянется.

«Я буду делать дорогие вещи, интересные», — заключил декоратор.