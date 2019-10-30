Декан ВШЭ назвал неудачным заявление Гусейнова об «убогом и клоачном» русском языке

Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов» Подробнее

«Я вижу, правда, не очень удачный подбор слов и контекст, который был неправильно понят СМИ, которые обратили его эти характеристики к русскому языку как таковому, а не к некоторым явлениям, происходящем в современном русском языке», — пояснил Михаил Бойцов.

По его словам, форму преподаватель действительно выбрал неудачную, но о смысле заявления можно поспорить в зависимости от того, кто и как его понял. По словам декана, профессор высказал свое беспокойство за современное состояние русского языка.

В беседе с «360» Гасан Гусейнов пояснил, что его русский язык прекрасен и в разные эпохи его существования он был замечательным.

«Сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны», — отметил преподаватель. Он пояснил, что сейчас в России на русском языке ругаются и врут, а носители при этом не умеют им пользоваться и только злоупотребляют.

Тогда же он отметил, что из-за его поста взбешенные граждане обратились к его руководству. На факультете его слова назвали эмоциональными и избыточными. В пресс-службе ВШЭ отметили, что мнение сотрудника не имеет отношения к позиции вуза и является частным.

В своем посте на Facebook Гасан Гусейнов написал о том, что в России нет ничего из печатных изданий на других языках, кроме «убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».