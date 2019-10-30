  • Декан ВШЭ назвал неудачным заявление Гусейнова об «убогом и клоачном» русском языке

    30 октября 2019, 09:49

    Анатолий Минкин

    Слова преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о том, что русский язык «убогий и клоачный» просто неправильно поняли журналисты. Таким мнением с РБК поделился декан факультета Михаил Бойцов. Он пояснил, что в этих словах никакого криминала нет.
    Декан ВШЭ назвал неудачным заявление Гусейнова об «убогом и клоачном» русском языке

    Преподаватель ВШЭ объяснил, что русскому языку не повезло из-за говорящих на нем «болванов»

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    «Я вижу, правда, не очень удачный подбор слов и контекст, который был неправильно понят СМИ, которые обратили его эти характеристики к русскому языку как таковому, а не к некоторым явлениям, происходящем в современном русском языке», — пояснил Михаил Бойцов.

    По его словам, форму преподаватель действительно выбрал неудачную, но о смысле заявления можно поспорить в зависимости от того, кто и как его понял. По словам декана, профессор высказал свое беспокойство за современное состояние русского языка.

    В беседе с «360» Гасан Гусейнов пояснил, что его русский язык прекрасен и в разные эпохи его существования он был замечательным.

    «Сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны», — отметил преподаватель. Он пояснил, что сейчас в России на русском языке ругаются и врут, а носители при этом не умеют им пользоваться и только злоупотребляют.

    Тогда же он отметил, что из-за его поста взбешенные граждане обратились к его руководству. На факультете его слова назвали эмоциональными и избыточными. В пресс-службе ВШЭ отметили, что мнение сотрудника не имеет отношения к позиции вуза и является частным.

    В своем посте на Facebook Гасан Гусейнов написал о том, что в России нет ничего из печатных изданий на других языках, кроме «убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».