Декан философского факультета МГУ Козырев высказался о ситуации с COVID-19

Алексей Козырев, и. о. декана философского факультета МГУ в разговоре с «ФедералПресс» поделился размышлениями о пандемии коронавируса. Он рассказал, почему многие недовольны ограничениями и что могут делать власти, чтобы снизить количество возмущенных.

Позиция большинства антипрививочников держится на том, что проблема пока не коснулась их лично, считает Козырев.

«Человек, пока не заболел, верит, что он и не заболеет. И зачем ему прививаться, зачем его гонят вакцинироваться? Эти ощущения несправедливости во многом субъективны, но есть и объективные данные, например, отношение к медицине до пандемии, когда уменьшилось количество врачей», — сказал он.

Люди недовольны антиковидными ограничениями, поскольку видят, что в регионах их часто вводят без какой-либо логики. Задача властей — сделать так, чтобы люди понимали, для чего нужны конкретные ограничения и меры и как они помогут.

«Задача власти — вовремя дать выхлоп недовольству. Относиться к этому, в хорошем смысле, либерально. Понимая, что люди имеют гражданские права, нужно находить золотую середину. При этом, с одной стороны, нам не разрешают массовые мероприятия по причине пандемии. А с другой — мы видим стадионы, которые не пустуют, или официально политические мероприятия, где собирается не одна тысяча человек. Это такая игра с двойными стандартами», — считает Козырев.